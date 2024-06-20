Соколова Хаврония Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Хаврония Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Пантелей Степанович (Стифанов)

Рождение ребёнка
14.11.1925 ст.

Сын: Соколов Тихон Пантелеевич

Отец ребёнка: Соколов Пантелей Степанович (Стифанов)

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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