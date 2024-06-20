Соколова Хаврония Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1925 ст.
Сын: Соколов Тихон Пантелеевич
Отец ребёнка: Соколов Пантелей Степанович (Стифанов)
Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно