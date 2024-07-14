Мыльченков Степан (Стефан) Петрович
Место рождения
Дата рождения23.03.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.03.1811
Отец: Мыльченков Петр Яковлевич
Мать: не указана
восприемники: Петр Михайлов Сын Коваленков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Упоминание
?.08.1811
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 31. Возраст 10 недель
Смерть
Неизвестно