Мыльченков Степан (Стефан) Петрович 23.03.1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мыльченков Степан (Стефан) Петрович

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

23.03.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1811

Отец: Мыльченков Петр Яковлевич

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: Петр Михайлов Сын Коваленков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Упоминание
?.08.1811
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 31. Возраст 10 недель
Смерть
Неизвестно

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