Мыльченков Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 01.12.1804 ст.
Сын: Мыльченков Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
восприемники: подданный черкас Петр Михайлов сын Лупенков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Рождение ребёнка
09.05.1807 ст.
Сын: Мыльченков Федор Петрович
Мать ребёнка: не указана
восприемники: удельный крестьянин Петр Михайлов Лупенков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Рождение ребёнка
23.03.1811
Сын: Мыльченков Степан (Стефан) Петрович
Мать ребёнка: не указана
восприемники: Петр Михайлов Сын Коваленков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Упоминание
?.08.1811
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 31. Возраст 21 год. По предыдущей ревизии (1795 г.) - 15 лет
Рождение ребёнка
04.01.1816 ст.
Дочь: (Мыльченкова) Ксения Петровна
Мать ребёнка: не указана
восприемники: удельный крестьянин Петр Михайлов сын Лупенков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Упоминание
?.03.1816
ревизия 1816 по с. Ветреное (Ф 184 оп 2 д 418). Удельные крестьяне. № 32. Возраст 25 лет. По предыдущей ревизии - 21 год
Смерть
Неизвестно