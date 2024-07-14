Мыльченков Петр Яковлевич Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМыльченков Петр Яковлевич

Мыльченков Петр Яковлевич

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Мыльченков Яков Васильевич

Мать: Мыльченкова Анна Яковлевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 01.12.1804 ст.

Сын: Мыльченков Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: подданный черкас Петр Михайлов сын Лупенков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Рождение ребёнка
09.05.1807 ст.

Сын: Мыльченков Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: удельный крестьянин Петр Михайлов Лупенков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Рождение ребёнка
23.03.1811

Сын: Мыльченков Степан (Стефан) Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: Петр Михайлов Сын Коваленков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Упоминание
?.08.1811
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1811 по с. Ветреное (Красное) (Ф 184 оп 2 Д 332). Удельные крестьяне. № 31. Возраст 21 год. По предыдущей ревизии (1795 г.) - 15 лет
Рождение ребёнка
04.01.1816 ст.

Дочь: (Мыльченкова) Ксения Петровна

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемники: удельный крестьянин Петр Михайлов сын Лупенков, дьячиха Анна Гаврилова дочь Соколова
Упоминание
?.03.1816
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
ревизия 1816 по с. Ветреное (Ф 184 оп 2 д 418). Удельные крестьяне. № 32. Возраст 25 лет. По предыдущей ревизии - 21 год
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.