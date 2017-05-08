Карачева (Петровская) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1970
Дочь: Баландина Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Карачев Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.03.1973
Сын: Карачев Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Карачев Валерий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно