Карачева (Петровская) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачева (Петровская) Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1970

Дочь: Баландина Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Карачев Валерий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.03.1973

Сын: Карачев Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Карачев Валерий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карачев Валерий Дмитриевич

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