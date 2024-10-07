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Буслаев Алексей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Герасим Леонтьевич

Мать: Евдокия Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Буслаев Дорофей Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно

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