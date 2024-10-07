Буслаев Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Герасим Леонтьевич
Мать: Евдокия Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Лаврентьевна
Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1835
Сын: Буслаев Дорофей Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно