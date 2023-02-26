Ефросиния Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти06.04.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
Рождение ребёнка
20.08.1821
Сын: Андрей ст
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1823
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1825
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1830
Дочь: Марина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1832
Дочь: Дария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1835
Сын: Арсений Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1837
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1837
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кодратов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Кодратов
Смерть
06.04.1847
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.