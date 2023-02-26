Ефросиния Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

06.04.1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

Рождение ребёнка
20.08.1821

Сын: Андрей ст

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1823

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1825

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1830

Дочь: Марина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1832

Дочь: Дария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1835

Сын: Арсений Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1837

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1837

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кодратов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Кодратов

Смерть
06.04.1847
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
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