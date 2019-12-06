Попова Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Таисия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.2019

Пол

Женский

Отец

1994 г.р.

Мать

1999 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.2019

Отец: Попов Алексей Сергеевич

Мать: Попова Валерия

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