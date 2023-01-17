Бибисафиябану Камалетдиновна
Место рождения
Дата рождения02.04.1871 ст.
Дата смерти07.11.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1871 ст.
Отец: Камалетдин Галимбеков
Мать: Хайриниса Фахритдинова
Бракосочетание
03.01.1892 ст.
Муж: Шарафутдин Идрисов
Рождение ребёнка
22.11.1892 ст.
Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов
Рождение ребёнка
04.04.1894 ст.
Дочь: Галиябану Шарафутдинова
Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов
Рождение ребёнка
23.01.1897 ст.
Дочь: Фахрибанат Шарафутдинова
Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов
Рождение ребёнка
08.04.1900 ст.
Дочь: Бибифархана Шарафутдинова
Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.
Сын: Габбас Шарафутдинов
Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.
Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов
Смерть
07.11.1937