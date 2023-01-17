Бибисафиябану Камалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибисафиябану Камалетдиновна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.04.1871 ст.

Дата смерти

07.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1871 ст.

Отец: Камалетдин Галимбеков

Мать: Хайриниса Фахритдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.01.1892 ст.

Муж: Шарафутдин Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1892 ст.

Сын: Салахутдин Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1894 ст.

Дочь: Галиябану Шарафутдинова

Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1897 ст.

Дочь: Фахрибанат Шарафутдинова

Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1900 ст.

Дочь: Бибифархана Шарафутдинова

Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1900

Сын: Салахутдин Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.

Сын: Габбас Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.

Сын: Шахитдин Шарафутдинов

Отец ребёнка: Шарафутдин Идрисов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.11.1937
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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