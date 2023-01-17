Блинова (Капищина) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Капищина) Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Зыковская волость п. Коротаева
Бракосочетание
17.02.1878 ст.

Муж: Блинов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
10.11.1880 ст.

Сын: Блинов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович

Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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