Блинова (Капищина) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Зыковская волость п. Коротаева
Бракосочетание
17.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
10.11.1880 ст.
Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович
Рождение ребёнка
01.12.1886 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Блинов Андрей Егорович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно