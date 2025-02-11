Кавкаев Иван Никитович
мужской, родился 28.08.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 27.07.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКавкаев Никита Родионов1839 г.р.
МатьКавкаева Александра ЕгороваДо 1853 г.р.
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Рождение
28.08.1871
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
27.07.1872
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область