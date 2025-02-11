Кавкаев Иван Никитович 28.08.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Кавкаев Иван Никитович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 28.08.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 27.07.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кавкаев Никита Родионов1839 г.р.
Мать
Кавкаева Александра ЕгороваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1871

Отец: Кавкаев Никита Родионов

Мать: Кавкаева Александра Егорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
27.07.1872
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От поносу

Мы используем куки для улучшения работы сайта.