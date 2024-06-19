Ярцева (Нагайцева) Варвара Епимаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева (Нагайцева) Варвара Епимаховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1860

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1860

Отец: Нагайцев Епимах Михайлович

Мать: (Нагайцева) Домна Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярцев Даниил Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1885

Дочь: (Ярцева) Мариамна Даниловна

Отец ребёнка: Ярцев Даниил Васильевич

Рождение ребёнка
01.06.1900

Сын: Ярцев Федор Данилович

Отец ребёнка: Ярцев Даниил Васильевич

Рождение ребёнка
27.04.1988

Дочь: (Ярцева) Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Ярцев Даниил Васильевич

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