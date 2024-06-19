Ярцева (Нагайцева) Варвара Епимаховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1860
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1885
Дочь: (Ярцева) Мариамна Даниловна
Отец ребёнка: Ярцев Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1900
Отец ребёнка: Ярцев Даниил Васильевич
Рождение ребёнка
27.04.1988
Дочь: (Ярцева) Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Ярцев Даниил Васильевич