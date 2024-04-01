Ваганова Анна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: (Ваганова) Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев
Рождение ребёнка
24.08.1772
Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев
Рождение ребёнка
26.09.1775
Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев
Рождение ребёнка
11.11.1776
Дочь: (Ваганова) Стефанида Дмитриева
Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Ваганов Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев
Рождение ребёнка
12.03.1783
Дочь: (Ваганова) Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев
Смерть
Неизвестно