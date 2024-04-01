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Ваганова Анна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: (Ваганова) Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ваганов Дмитрий Дмитриев

Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев

Рождение ребёнка
24.08.1772

Сын: Ваганов Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев

Рождение ребёнка
26.09.1775

Сын: Ваганов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев

Рождение ребёнка
11.11.1776

Дочь: (Ваганова) Стефанида Дмитриева

Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Ваганов Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев

Рождение ребёнка
12.03.1783

Дочь: (Ваганова) Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Ваганов Дмитрий Сотник Кр. Пп Васильев

Смерть
Неизвестно

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