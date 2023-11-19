Слесарев Михаил Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти10.04.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слесарев Роман Михайлович
Мать ребёнка: Слесарева Татьяна Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Слесарев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Слесарева Татьяна Трифоновна
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.
Дочь: Слесарева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Слесарева Татьяна Трифоновна
Смерть
10.04.1900 ст.