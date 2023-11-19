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Слесарев Михаил Павлович

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

10.04.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слесарева Татьяна Трифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слесарев Роман Михайлович

Мать ребёнка: Слесарева Татьяна Трифоновна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Слесарев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Слесарева Татьяна Трифоновна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Дочь: Слесарева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Слесарева Татьяна Трифоновна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
10.04.1900 ст.
Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

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