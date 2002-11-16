Карпов Владимир Николаевич
Место рожденияНенецкий округ Архангельской обл. Верхняя Пеша, Россия
Дата рождения18.07.1930
Дата смерти16.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1930
Ненецкий округ Архангельской обл. Верхняя Пеша, Россия
Бракосочетание
13.07.1953
Жена: Карпова Тамара
пос. Елатьма
Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер
при строительстве порта Беренгов пролив
Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер
при строительстве Евпаторийского морского порта
Образование
Неизвестно
Инженер строитель
Смерть
16.11.2002
Касимов Рязанская обл.
Причина смерти: Инсульт | Актовая запись 48 Администрация Ахматовского сельского округа Касимовского района Рязанской области 96292413
Похороны
Неизвестно
Селищи Рязанская обл Касимовский район