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Карпов Владимир Николаевич

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Место рождения

Ненецкий округ Архангельской обл. Верхняя Пеша, Россия

Дата рождения

18.07.1930

Дата смерти

16.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1930

Отец: Карпов Николай Степанович

Мать: Карпова Мария Герасимовна

Ненецкий округ Архангельской обл. Верхняя Пеша, Россия
Бракосочетание
13.07.1953

Жена: Карпова Тамара

пос. Елатьма
Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер
при строительстве порта Беренгов пролив
Работа или профессия
Неизвестно
Главный инженер
при строительстве Евпаторийского морского порта
Образование
Неизвестно
Инженер строитель
Смерть
16.11.2002
Касимов Рязанская обл.
Причина смерти: Инсульт | Актовая запись 48 Администрация Ахматовского сельского округа Касимовского района Рязанской области 96292413
Похороны
Неизвестно
Селищи Рязанская обл Касимовский район
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