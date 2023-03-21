Дубровская Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шетлер Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
09.05.1970

Сын: Шетлер Георгий Александрович

Отец ребёнка: Шетлер Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
11.01.1978

Сын: Шетлер Александр Александрович

Отец ребёнка: Шетлер Александр Георгиевич

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