Дубровская Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1970
Сын: Шетлер Георгий Александрович
Отец ребёнка: Шетлер Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
11.01.1978
Сын: Шетлер Александр Александрович
Отец ребёнка: Шетлер Александр Георгиевич