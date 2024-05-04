Кунина Ефимия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунина Ефимия Марковна

Кунина Ефимия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунин Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1857

Дочь: Минаева (Кунина) Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Кунин Евдоким Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.