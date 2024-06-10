Андронов Пётр Васильевич
Место рожденияРоссия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андронова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Андронова Пава Тарасовна
Россия Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андронова Пава Тарасовна
Смерть
Неизвестно
Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка