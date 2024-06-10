Андронов Пётр Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Андронов Пётр Васильевич

Место рождения

Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андронов Василий Тихонович

Мать: Андронова Домна Петровна

Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андронова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Андронова Пава Тарасовна

Россия Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андронова Пава Тарасовна

Смерть
Неизвестно
Россия Тульская область Богородицкий район село Малёвка

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