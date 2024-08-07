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Торопова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Александр Наумович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 68л
Рождение ребёнка
1828

Сын: Торопов Иван Александрович

Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 67об
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Торопова) Василиса Александровна

Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 68л
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Торопова Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-111л
Рождение ребёнка
1837

Сын: Торопов Лука Александрович

Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-110об
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Торопова) Агафья Александровна

Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-111л
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Торопова) Настасья Александровна

Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-111л
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Торопова) Настасья Александровна

Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-111л
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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