Торопова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 68л
Рождение ребёнка
1828
Сын: Торопов Иван Александрович
Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович
ГАСО, рев1834, 67об
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Торопова) Василиса Александровна
Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович
ГАСО, рев1834, 68л
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Торопова Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович
ГАСО, 179-1-213-111л
Рождение ребёнка
1837
Сын: Торопов Лука Александрович
Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович
ГАСО, 179-1-213-110об
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Торопова) Агафья Александровна
Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович
ГАСО, 179-1-213-111л
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Торопова) Настасья Александровна
Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович
ГАСО, 179-1-213-111л
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Торопова) Настасья Александровна
Отец ребёнка: Торопов Александр Наумович
ГАСО, 179-1-213-111л
Смерть
До 1858