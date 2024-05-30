Of Sweden Lovisa Josefina Eugenia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиOf Sweden Lovisa Josefina Eugenia

Of Sweden Lovisa Josefina Eugenia

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1851

Дата смерти

20.03.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1851

Отец: King Of Sweden Carl XV Ludvig Eugen

Мать: Of The Netherlands Louise Wilhelmina Frederika Alexandrine Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: King Of Denmark Frederik VIII Christian Vilhelm Carl

Рождение ребёнка
26.09.1870

Сын: King Of Denmark Christian X Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm

Отец ребёнка: King Of Denmark Frederik VIII Christian Vilhelm Carl

Рождение ребёнка
03.08.1872

Сын: King Of Norway Haakon VII (Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel of Denmark)

Отец ребёнка: King Of Denmark Frederik VIII Christian Vilhelm Carl

Рождение ребёнка
17.03.1875

Дочь: Of Denmark Louise Caroline Josephine Sophie Thyra Olga

Отец ребёнка: King Of Denmark Frederik VIII Christian Vilhelm Carl

Рождение ребёнка
08.10.1876

Сын: Of Denmark Harald Christian Frederik

Отец ребёнка: King Of Denmark Frederik VIII Christian Vilhelm Carl

Рождение ребёнка
02.08.1878

Дочь: Of Denmark Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise

Отец ребёнка: King Of Denmark Frederik VIII Christian Vilhelm Carl

Рождение ребёнка
14.03.1880

Дочь: Of Denmark Thyra Louise Caroline Amalie Augusta Elisabeth

Отец ребёнка: King Of Denmark Frederik VIII Christian Vilhelm Carl

Рождение ребёнка
04.03.1887

Сын: Of Denmark Gustav Christian Frederik Vilhelm Valdemar

Отец ребёнка: King Of Denmark Frederik VIII Christian Vilhelm Carl

Рождение ребёнка
23.05.1890

Дочь: Of Denmark Dagmar Louise Elisabeth

Отец ребёнка: King Of Denmark Frederik VIII Christian Vilhelm Carl

Смерть
20.03.1926

Мы используем куки для улучшения работы сайта.