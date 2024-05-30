Of Sweden Lovisa Josefina Eugenia
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1851
Дата смерти20.03.1926
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1851
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1870
Рождение ребёнка
03.08.1872
Рождение ребёнка
17.03.1875
Рождение ребёнка
08.10.1876
Рождение ребёнка
02.08.1878
Рождение ребёнка
14.03.1880
Рождение ребёнка
04.03.1887
Рождение ребёнка
23.05.1890
Смерть
20.03.1926