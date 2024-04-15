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Британенко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

03.04.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1850 ст.

Сын: Британенко Федор Васильевич

Мать ребёнка: Британенко Анастасия Игнатьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.09.1853 ст.

Сын: Британенко Никита Васильевич

Мать ребёнка: Британенко Анастасия Игнатьевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
06.08.1856 ст.

Дочь: Марченко Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Британенко Анастасия Яковлевна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Британенко Анастасия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Британенко Анастасия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
03.04.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XY56?i=35&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.04.1895 ст.
на отведенном кладбище
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