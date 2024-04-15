Британенко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти03.04.1895 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1850 ст.
Сын: Британенко Федор Васильевич
Мать ребёнка: Британенко Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.09.1853 ст.
Сын: Британенко Никита Васильевич
Мать ребёнка: Британенко Анастасия Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.08.1856 ст.
Дочь: Марченко Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Британенко Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1895 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XY56?i=35&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
05.04.1895 ст.
на отведенном кладбище