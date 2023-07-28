Фролова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1984
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1984
Отец: Прилепский Владимир Иванович
Мать: Прилепская Людвила
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
02.04.2002
Дочь: Фролова Алина Сергеевна
Отец ребёнка: Фролов Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
06.05.2003
Дочь: Фролова Амалия Сергеевна
Отец ребёнка: Фролов Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
21.01.2016
Дочь: Фролова Каталея Сергеевна
Отец ребёнка: Фролов Сергей Анатольевич
Развод
10.04.2019
Развод
10.04.2019
Муж: не указан