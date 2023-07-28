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Фролова Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1984

Отец: Прилепский Владимир Иванович

Мать: Прилепская Людвила

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.04.2002

Дочь: Фролова Алина Сергеевна

Отец ребёнка: Фролов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
06.05.2003

Дочь: Фролова Амалия Сергеевна

Отец ребёнка: Фролов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
21.01.2016

Дочь: Фролова Каталея Сергеевна

Отец ребёнка: Фролов Сергей Анатольевич

Развод
10.04.2019

Муж: Фролов Сергей Анатольевич

Развод
10.04.2019

Муж: не указан

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