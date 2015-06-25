Ахмедов Ярахмед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедов Ярахмед

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1956

Дата смерти

25.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмедова Севилия Ярахмедовна

Мать ребёнка: Ахмедова Зульфира Абдулфатаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмедова Наилия Ярахмедовна

Мать ребёнка: Ахмедова Зульфира Абдулфатаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмедова Эмилия Ярахмедовна

Мать ребёнка: Ахмедова Зульфира Абдулфатаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахмедова Зульфира Абдулфатаховна

Смерть
25.06.2015

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