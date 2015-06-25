Ахмедов Ярахмед
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1956
Дата смерти25.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмедова Севилия Ярахмедовна
Мать ребёнка: Ахмедова Зульфира Абдулфатаховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмедова Наилия Ярахмедовна
Мать ребёнка: Ахмедова Зульфира Абдулфатаховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмедова Эмилия Ярахмедовна
Мать ребёнка: Ахмедова Зульфира Абдулфатаховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.2015