Турчанинова Маргарита Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турчанинова Маргарита Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.2021

Пол

Женский

Отец

1986 г.р.

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2021

Отец: Турчанинов Виктор Георгиевич

Мать: Турчанинова Анастасия

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