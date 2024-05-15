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Пелагея Борисова

Место рождения

Головино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Борис Стефанов

Мать: Марья Федотова

Головино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
05.05.1868

Муж: Михаил Федоров

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.07.1872

Дочь: Христина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.09.1874

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.05.1876

Дочь: Феодосья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.03.1880

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.02.1882

Сын: Федор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.04.1886

Сын: Моисеев Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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