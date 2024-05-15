Пелагея Борисова
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Борис Стефанов
Мать: Марья Федотова
Бракосочетание
05.05.1868
Муж: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
18.07.1872
Дочь: Христина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
28.09.1874
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
22.05.1876
Дочь: Феодосья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
31.03.1880
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
12.02.1882
Сын: Федор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
12.04.1886
Сын: Моисеев Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Смерть
Неизвестно