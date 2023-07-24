Константинова (Иванова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Иванова) Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1961

Пол

Женский

Отец

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Мать

1936 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Иванова Аполлинария Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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