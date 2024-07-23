Омельяненко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОмельяненко Николай

Омельяненко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1976

Жена: Шкурова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
26.11.1977

Сын: Омельяненко Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Шкурова Вера Алексеевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.