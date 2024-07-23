Омельяненко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1976
Жена: Шкурова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
26.11.1977
Сын: Омельяненко Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Шкурова Вера Алексеевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия