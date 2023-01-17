Селезнева (Бельцева) Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Бельцева) Матрона Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1896

Дочь: Параскева Карповна

Отец ребёнка: Селезнёв Карп Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Карп Иванович

Смерть
Неизвестно
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