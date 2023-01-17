Мариева (Женихова) Гликерия (Лукия) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариева (Женихова) Гликерия (Лукия) Григорьевна

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Место рождения

Потановская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Потановская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1881 ст.

Муж: Мариев Иван Стефанович

Рождение ребёнка
18.12.1881 ст.

Дочь: Пупышева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Мариев Иван Стефанович

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1883 ст.

Сын: Мариев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Мариев Иван Стефанович

Рождение ребёнка
25.05.1885 ст.

Сын: Мариев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Мариев Иван Стефанович

Рождение ребёнка
05.02.1889

Дочь: Елькина Павла Ивановна

Отец ребёнка: Мариев Иван Стефанович

Рождение ребёнка
21.08.1891 ст.

Сын: Мариев Петр Иванович

Отец ребёнка: Мариев Иван Стефанович

Красное, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
19.01.1894 ст.

Муж: Пупышев Стефан Федорович

Смерть
Неизвестно
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