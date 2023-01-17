Мариева (Женихова) Гликерия (Лукия) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
18.12.1881 ст.
Дочь: Пупышева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Мариев Иван Стефанович
Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Мариев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
25.05.1885 ст.
Отец ребёнка: Мариев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
05.02.1889
Дочь: Елькина Павла Ивановна
Отец ребёнка: Мариев Иван Стефанович
Рождение ребёнка
21.08.1891 ст.
Сын: Мариев Петр Иванович
Отец ребёнка: Мариев Иван Стефанович
Красное, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
19.01.1894 ст.
Смерть
Неизвестно