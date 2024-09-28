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Белов Фёдор (Феодор) Осипович

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Место рождения

деревня Прудня Понизовская волость Бельского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

06.02.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1898 ст.

Отец: Белов Иосиф Прокопович

Мать: Варвара Македоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Гайдова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калмыкова (Белова) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Белова (Гайдова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Белова (Гайдова) Анна Ивановна

Крещение
07.02.1898 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1924

Дочь: Дяденкова (Белова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Белова (Гайдова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1931

Дочь: Захарченко (Белова) Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Белова (Гайдова) Анна Ивановна

Образование
1934
Рождение ребёнка
15.05.1937

Дочь: Диц (Белова) Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Белова (Гайдова) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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