Белов Фёдор (Феодор) Осипович
Место рождениядеревня Прудня Понизовская волость Бельского уезда Смоленской губернии
Дата рождения06.02.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1898 ст.
Отец: Белов Иосиф Прокопович
Мать: Варвара Македоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калмыкова (Белова) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Белова (Гайдова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова (Гайдова) Анна Ивановна
Крещение
07.02.1898 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1924
Дочь: Дяденкова (Белова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Белова (Гайдова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1931
Дочь: Захарченко (Белова) Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Белова (Гайдова) Анна Ивановна
Образование
1934
Рождение ребёнка
15.05.1937
Дочь: Диц (Белова) Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Белова (Гайдова) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно