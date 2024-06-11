Рубцова (Кунгурова) Харитина Тимофеевич 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рубцова (Кунгурова) Харитина Тимофеевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Кунгуров Тимофей Сидорович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
30.06.1857

Муж: Рубцов Федор Титович

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Рождение ребёнка
18.02.1860

Дочь: Рубцов Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Рубцов Федор Титович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.03.1861

Дочь: Рубцова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Рубцов Федор Титович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.05.1862

Дочь: Рубцова Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Рубцов Федор Титович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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