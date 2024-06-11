Рубцова (Кунгурова) Харитина Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Кунгуров Тимофей Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1857
Муж: Рубцов Федор Титович
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Рождение ребёнка
18.02.1860
Дочь: Рубцов Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Рубцов Федор Титович
Рождение ребёнка
30.03.1861
Дочь: Рубцова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Рубцов Федор Титович
Рождение ребёнка
24.05.1862
Дочь: Рубцова Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Рубцов Федор Титович
Смерть
Неизвестно