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Завьялов Ларион Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Завьялов Петр

Мать: Завьялова Матрена Романовна

Бракосочетание
29.01.1806

Жена: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна

Рождение ребёнка
06.02.1812

Сын: Завьялов Анисий Ларионович

Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1813

Дочь: (Завьялова) Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Колесова (Завьялова) Марья Ларионовна

Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Завьялова) Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Завьялов Степан Ларионович

Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Улитина (Завьялова) Агафья Ларионовна

Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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