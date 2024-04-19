Завьялов Ларион Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Завьялов Петр
Бракосочетание
29.01.1806
Рождение ребёнка
06.02.1812
Сын: Завьялов Анисий Ларионович
Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна
Рождение ребёнка
05.08.1813
Дочь: (Завьялова) Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Колесова (Завьялова) Марья Ларионовна
Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Завьялова) Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Завьялов Степан Ларионович
Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Улитина (Завьялова) Агафья Ларионовна
Мать ребёнка: Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна
Смерть
Неизвестно