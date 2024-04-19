Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Попова) Анисья Артемиевна

Место рождения

Зоново, Еловский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Попов Артемий Никифорович

Мать: не указана

Зоново, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
29.01.1806

Муж: Завьялов Ларион Петрович

Рождение ребёнка
06.02.1812

Сын: Завьялов Анисий Ларионович

Отец ребёнка: Завьялов Ларион Петрович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1813

Дочь: (Завьялова) Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Завьялов Ларион Петрович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Колесова (Завьялова) Марья Ларионовна

Отец ребёнка: Завьялов Ларион Петрович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Завьялова) Пелагея Ларионовна

Отец ребёнка: Завьялов Ларион Петрович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Завьялов Степан Ларионович

Отец ребёнка: Завьялов Ларион Петрович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Улитина (Завьялова) Агафья Ларионовна

Отец ребёнка: Завьялов Ларион Петрович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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