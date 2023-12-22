Кошина Степанида Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти17.01.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1877 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Кошин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1881 ст.
Дочь: Казакевич (Кошина) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Кошин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
06.12.1882 ст.
Дочь: Сморыго (Кошина) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Кошин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Юринова (Кошина) Ксения Павловна
Отец ребёнка: Кошин Павел Васильевич
Смерть
17.01.1914 ст.