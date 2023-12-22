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Кошина Степанида Степановна

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

17.01.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.01.1877 ст.

Муж: Кошин Павел Васильевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1878 ст.

Сын: Кошин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кошин Павел Васильевич

Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1881 ст.

Дочь: Казакевич (Кошина) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Кошин Павел Васильевич

Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1882 ст.

Дочь: Сморыго (Кошина) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Кошин Павел Васильевич

Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Юринова (Кошина) Ксения Павловна

Отец ребёнка: Кошин Павел Васильевич

Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
17.01.1914 ст.
Ореховка, Гультяевская волость, Невельский уезд

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