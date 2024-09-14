(Лугинина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Лугинина) Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Лугинина) Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
28.01.1858 ст.
Дочь: Лугинина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
08.02.1867
Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
14.01.1871
Дочь: (Лугинина) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович
Рождение ребёнка
05.11.1959
Дочь: (Лугинина) Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович