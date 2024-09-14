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(Лугинина) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Лугинина) Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Лугинин Семён Максимович

Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Лугинина) Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.01.1858 ст.

Дочь: Лугинина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.02.1867

Сын: Лугинин Федор Максимович

Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович

Рождение ребёнка
14.01.1871

Дочь: (Лугинина) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.11.1959

Дочь: (Лугинина) Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Лугинин Максим Семёнович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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