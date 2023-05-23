Крюков КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1985

Отец: Крюков ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать: АЛЁНА СЕРГЕЕВНА

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