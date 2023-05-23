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Крюков КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ
Крюков КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.1985
Пол
Мужской
Отец
Крюков ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
1949 г.р.
Мать
(Бондарчук) АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1985
Отец:
Крюков ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мать:
АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
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