Кутырева Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кутырев Максим Гурьянович

Отец ребёнка: Кутырев Гурьян Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Гурьяновна

Отец ребёнка: Кутырев Гурьян Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрена Гурьяновна

Отец ребёнка: Кутырев Гурьян Григорьевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Гурьян Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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