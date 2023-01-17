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Правосудов Алексей Архипович

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Место рождения

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1923

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Правосудов Архип Миронович

Мать: Правосудова Екатерина Ефремовна

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Смерть
1943
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