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Правосудов Алексей Архипович
Правосудов Алексей Архипович
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Место рождения
Шулаевка
, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Дата рождения
1923
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Правосудов Архип Миронович
1900 г.р.
Мать
Правосудова Екатерина Ефремовна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Правосудов Архип Миронович
Мать:
Правосудова Екатерина Ефремовна
Шулаевка
, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Смерть
1943
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