Зыкина Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкина Параскева Ивановна

Зыкина Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Зыкин Евсегней Сергеевич

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Микулина Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Мелания Сергеевна

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Зыкин Сидор Сергеевич

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Зыкин Моисей Сергеевич

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Зыкин Аксент Сергеевич

Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Сергей Прокопивич

Смерть
1794
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close