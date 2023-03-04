Зыкина Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Микулина Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Мелания Сергеевна
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Зыкин Сергей Прокопивич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794