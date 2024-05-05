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Горшкова Клавдия Викторовна

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Место рождения

Ола, Ольский, Магаданская область

Дата рождения

23.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1984

Отец: Горшков Виктор Николаевич

Мать: Миронова Тамара Кузьминична

Ола, Ольский, Магаданская область
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