Герасимова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Герасимов Алексей Фатеевич

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.11.1908

Дочь: Герасимова Степанида Фатеевна

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Герасимов Павел Фатеевич

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1921

Сын: Герасимов Василий Фатеевич

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булыгин Елисей Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булыгин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Иван Фатеевич

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Аграфёна Фатеевна

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Акулина Фатеевна

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Афима Фатеевна

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Егор Фатеевич

Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Фатей Иванович

Смерть
Неизвестно
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