Герасимова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1908
Сын: Герасимов Алексей Фатеевич
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.11.1908
Дочь: Герасимова Степанида Фатеевна
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1921
Сын: Герасимов Василий Фатеевич
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Аграфёна Фатеевна
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Акулина Фатеевна
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Афима Фатеевна
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Герасимов Фатей Иванович
Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно