Любимов Алексей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1892 ст.
Отец: Любимов Прокопий - Прокофий Михайлович
Мать: не указана
Упоминание
1905 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Исповед ведомости Покровской церкви с.Бахаревка
Бракосочетание
27.01.1914 ст.
Призыв на военную службу
1915 ст.
Рождение ребёнка
05.03.1916 ст.
Сын: Любимов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Любимова (Логинова) Евдокия Захаровна
Ф 719 оп 1 д 476а №12м стр 9
Рождение ребёнка
06.07.1919
Дочь: (Любимова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Любимова (Логинова) Евдокия Захаровна
Мартьяново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 158 №29ж
Смерть
Неизвестно