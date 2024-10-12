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Любимов Алексей Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892 ст.

Отец: Любимов Прокопий - Прокофий Михайлович

Мать: не указана

Упоминание
1905 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
Исповед ведомости Покровской церкви с.Бахаревка
Бракосочетание
27.01.1914 ст.

Жена: Любимова (Логинова) Евдокия Захаровна

Призыв на военную службу
1915 ст.
Рождение ребёнка
05.03.1916 ст.

Сын: Любимов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Любимова (Логинова) Евдокия Захаровна

Ф 719 оп 1 д 476а №12м стр 9
Рождение ребёнка
06.07.1919

Дочь: (Любимова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Любимова (Логинова) Евдокия Захаровна

Мартьяново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 158 №29ж
Смерть
Неизвестно

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