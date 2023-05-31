Ефимова Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Пелагея Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Антон Андреевич

Рождение ребёнка
11.06.1912 ст.

Дочь: Ефимова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Ефимов Антон Андреевич

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1913 ст.

Сын: Ефимов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Ефимов Антон Андреевич

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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