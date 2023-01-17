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Сапрыкина Варвара Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

09.01.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сапрыкин Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Сапрыкин Михайло Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Михайло Николаев

Смерть
09.01.1905
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
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