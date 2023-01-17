Сапрыкина Варвара Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти09.01.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Сапрыкин Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Сапрыкин Михайло Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1905
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь