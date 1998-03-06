Арестова (Елизарова) Александра Федоровна
Место рожденияс.Троицкое Оренбургской уезда Оренбургской губернии
Дата рождения30.05.1909
Дата смерти06.03.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1909
с.Троицкое Оренбургской уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1933
Сын: Арестов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Арестов Гаврила
Оренбургская область, Бузулукский район, с Троицкое
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Арестов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Арестов Гаврила
Оренбургская область, Бузулукский район, с Троицкое
Рождение ребёнка
28.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курылев (kurylev) Александр Владимирович (Aleksandr Vladimirovich)
г. Бузулук Оренбургской области РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арестов Гаврила
Смерть
06.03.1998
г. Оренбург Оренбургская область РФ