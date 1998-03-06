Арестова (Елизарова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арестова (Елизарова) Александра Федоровна

Место рождения

с.Троицкое Оренбургской уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

30.05.1909

Дата смерти

06.03.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1933 г.р.
Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Троицкое Оренбургской уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1933

Сын: Арестов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Арестов Гаврила

Оренбургская область, Бузулукский район, с Троицкое
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Арестов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Арестов Гаврила

Оренбургская область, Бузулукский район, с Троицкое
Рождение ребёнка
28.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курылев (kurylev) Александр Владимирович (Aleksandr Vladimirovich)

г. Бузулук Оренбургской области РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арестов Гаврила

Смерть
06.03.1998
г. Оренбург Оренбургская область РФ
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