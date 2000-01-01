Мейшутович (Криницкая) Азыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Криницкая) Азыма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Халима Тамерлановна

Отец ребёнка: Мейшутович Тамерлан Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Александр Тамерланович

Отец ребёнка: Мейшутович Тамерлан Адамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Тамерлан Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Якуб Тамерланович

Отец ребёнка: Мейшутович Тамерлан Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Мустафа Тамерланович

Отец ребёнка: Мейшутович Тамерлан Адамович

Смерть
Неизвестно
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