Мейшутович (Криницкая) Азыма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Халима Тамерлановна
Отец ребёнка: Мейшутович Тамерлан Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Александр Тамерланович
Отец ребёнка: Мейшутович Тамерлан Адамович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Якуб Тамерланович
Отец ребёнка: Мейшутович Тамерлан Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Мустафа Тамерланович
Отец ребёнка: Мейшутович Тамерлан Адамович
Смерть
Неизвестно