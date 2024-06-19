Матвеева Гликерья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Матвеев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Матвеев Яким Васильевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Матвеев Яким Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Матвеев Яким Васильевич
Смерть
Неизвестно