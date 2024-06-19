Матвеева Гликерья Васильевна 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матвеева Гликерья Васильевна

Место рождения

Заозерье, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Заозерье, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Яким Васильевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Матвеев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Матвеев Яким Васильевич

Заозерье, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Матвеев Андрей Якимович

Отец ребёнка: Матвеев Яким Васильевич

Заозерье, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Матвеев Автоном Якимович

Отец ребёнка: Матвеев Яким Васильевич

Заозерье, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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