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Красноперов Андрей Михайлович
Красноперов Андрей Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.1971
Пол
Мужской
Отец
Красноперова Михаил Алексеевич
1946 г.р.
Мать
Красноперова (Поскребышева) Нина Михайловна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1971
Отец:
Красноперова Михаил Алексеевич
Мать:
Красноперова Нина Михайловна
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