Красноперов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперов Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1971

Отец: Красноперова Михаил Алексеевич

Мать: Красноперова Нина Михайловна

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