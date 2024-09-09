Ширяев Евлампий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Евлампий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1889 ст.

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1889 ст.

Отец: Ширяев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Ольга Александровна

Рождение ребёнка
14.11.1920

Дочь: Ширяева Галина Евлампиевна

Мать ребёнка: Ширяева Ольга Александровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
?.02.1942

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