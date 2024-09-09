Ширяев Евлампий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1889 ст.
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1889 ст.
Отец: Ширяев Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1920
Дочь: Ширяева Галина Евлампиевна
Мать ребёнка: Ширяева Ольга Александровна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
?.02.1942