Дергунова Акилина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 08.10.1915 ст.
Сын: Дергунов Кузьма Прокофьевич
Отец ребёнка: Дергунов Прокофий Борисович
Рождение ребёнка
Около 24.01.1919 ст.
Сын: Дергунов Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Дергунов Прокофий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно