Белокобыла (Котенко) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1879 ст.
Крещение
01.07.1879 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
23.08.1897 ст.
Андрей Прокопьевич Котенко
Восприемник
16.03.1898 ст.
Алексей Иосифович Котенко
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L962-P?i=56&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
03.10.1900 ст.
Денис Прокопьевич Котенко
Восприемник
11.06.1906 ст.
Арсений Прокопьевич Котенко
Смерть
Неизвестно